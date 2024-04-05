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Haberler > Gündem > İstanbul'da kan donduran infaz! Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı

İstanbul'da kan donduran infaz! Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sancaktepe'de Mesut Aras isimli şahıs aracı ile seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 20 kurşunun isabet ettiği araçtaki adam olay yerinde can verdi.

İstanbul'da bir kişi husumetlisini kurşuna dizdi. Korkunç olay gece saatlerinde Sancaktepe Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde yaşandı.

İstanbul'da kan donduran infaz! Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı - 1. Resim

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Husumetlileri, aracı ile seyir halinde olan Mesut Aras'ın peşine takıldı. Uzun süren takibin ardından zanlılardan biri arabadan inerek Mesut Aras'ın arabasına kurşun yağdırdı. Daha sonra olay yerinden kendisini bekleyen arkadaşının arabasına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri, 20 kurşun isabet eden arabanın içindeki Mesut A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da kan donduran infaz! Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı - 2. Resim

POLİS SOKAĞI KAPATTI

Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu. Haberi aldığı gibi olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz adamın cesedi İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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