Liseli genç sokak ortasında infaz edildi! Katil ifade verdi: Yaşını öğrenince çok üzüldüm

İzmir'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Yusuf Demir hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Katilin verdiği ifadede "liseli olduğunu bilmiyordum, yaşını öğrenince çok üzüldüm" demesi dikkat çekti.

İzmir'de bir genç sokak ortasında infaz edildi. Yusuf Demir, yanına yaklaşan arabadakilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlılar yakalandı, içlerinden biri 'Yaşını öğrenince üzüldüm' dedi...

Olay, salı günü akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta yaşandı. 17 yaşındaki Yusuf Demir, sokaktayken yanına yaklaşan arabadakilerin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlılar ise olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T., isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı.

"YAŞINI ÖĞRENİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıkları, bu kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden H.T.'nin ifadesinde Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü belirtip, doldur boşalt yaparken tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.