İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurum'un başkanlığında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısının tamamlandığı belirtildi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE KARARLARI ALACAĞIZ"

Bakan Kurum'un toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyon siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek."