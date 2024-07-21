İstanbul'da korkunç kaza! Kalp krizi geçiren şoför öldü, çarptığı kadının bacağı koptu

Kağıthane'de aracı ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, pazara giden yaşlı kadına çarptı. Feci kazada şoför hayatını kaybederken bacağı kopan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza perşembe günü Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Oral Çebi (53) arabası ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Fenalaşan adam araç kontrolünü kaybederek pazara gitmek için evden çıkan Ayşe Karadağ'a (65) çarptı. Uzun süre sürüklenen kadın park halindeki bir minibüsle arabanın arasında sıkışıp kaldı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, KADININ BACAĞI KOPTU

Sağlıkçılar direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.