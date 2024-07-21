Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkunç kaza! Kalp krizi geçiren şoför öldü, çarptığı kadının bacağı koptu

İstanbul'da korkunç kaza! Kalp krizi geçiren şoför öldü, çarptığı kadının bacağı koptu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç kaza! Kalp krizi geçiren şoför öldü, çarptığı kadının bacağı koptu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de aracı ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, pazara giden yaşlı kadına çarptı. Feci kazada şoför hayatını kaybederken bacağı kopan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza perşembe günü Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Oral Çebi (53) arabası ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Fenalaşan adam araç kontrolünü kaybederek pazara gitmek için evden çıkan Ayşe Karadağ'a (65) çarptı. Uzun süre sürüklenen kadın park halindeki bir minibüsle arabanın arasında sıkışıp kaldı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, KADININ BACAĞI KOPTU

Sağlıkçılar direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder'e yol göründü! İşte yeni adresi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak - Gündemİstanbul'da metro seferleri 2 hafta boyunca gecikmeli yapılacak11 kilo uyuşturucuyu akünün içinde sakladı, savunması 'pes' dedirtti - Gündem11 kilo uyuşturucuyu akünün içinde sakladıErmenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - GündemErmenistan ateş açtı! Verdiği sözü yine tutmadıBakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 400 bin sürücüye ceza - GündemBakan Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 400 bin sürücüye cezaTürkiye'nin en yüksek noktasına çıkmak isterken kayıplara karıştılar! Çok sayıda ekip peşlerine düştü - GündemTürkiye'nin en yüksek noktasına çıkmak isterken kayboldularAnkara'da fahiş fiyatlara savaş açan kuru temizlemeciyi şikayet ettiler! - GündemSen misin 3'te 1 fiyatına hizmet veren!
Sonraki Haber Yükleniyor...