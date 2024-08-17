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İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama sesleri...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sancaktepe'de hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın yerinden gelen patlama sesleri sonrası bölge halkı büyük korku yaşadı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edilirken yangın söndürüldü, işte olay yerinden ilk görüntüler...

Yangın, İstanbul Sancaktepe ilçesi, Akpınar Mahallesi, Şöhret Sokak üzerinde saat 04.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hem iş yeri, hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm gecekonduyu sardı.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama sesleri... - 1. Resim

Alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sıcak saatler! Önce yangın sonra patlama sesleri... - 2. Resim

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen gecekonduyu yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında defalarca patlamalar yaşandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olayın yaşandığı alanda tedbir alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

"İÇERİDE MAKİNELER VAR ONLAR PATLIYOR"

Olayı gören mahalle sakinlerinden Enver Kaya, "Dumanın kokusu geldi, baktım az bir şey ateş vardı. Sahibini aradım. Biz söndürmeye çalıştık ama elimizden geldiği kadar. İtfaiye ekipleri geldiğinde müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Arkadaş hem iş yeri, hem de yaşam olarak kullanıyordu. İçeride makineler var büyük ihtimalle onlar patlıyor" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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