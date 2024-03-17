İstanbul'da sıcak saatler! Polis kovaladı onlar kaçtı, arabadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Bahçelievler'de dur ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipleri atlatamayan zanlılar seyir halindeki arabadan atlayarak kaçtı. Terk edilen aracı inceleyen polis şaşkına döndü...

Olay saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde yaşandı. Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri seyir halinde plakasız bir araç fark etti. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Polis peşlerine takılınca zanlılar seyir halindeki arabadan atlayıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Araç ise içi boş halde hareket etmeye devam etti. Polis arabasının, olumsuz bir durumu önlemek adına hareket halindeki otomobili önüne kırarak durdurduğu öğrenildi.

ARAÇTAN ATLAYIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Seyir halindeki araçtan atlayan şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Terk edilen aracı inceleyen ekipler bagajda plaka buldu.

Yapılan sorgulamalarda bagajdan çıkan plakanın araca ait olmadığı, otomobilin de çalıntı olduğu ve 10 Şubattan bu yana arandığı öğrenildi.

ARABADAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Arabanın arka ve ön koltuklarında Kalaşnikof (AK-47) ve Akrep olmak üzere 2 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ve fişekler bulundu.

ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI

Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden biri yakalandı. Polis kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.



