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İstanbul'da 'SMA' yazılı araçla trafiği durdurmuştu! Tahliyesine karar verildi

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İstanbul, Sma, Haber

Gündem Haberleri

Bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine 'SMA' yazılı araçla trafiği kapatan Resul Can Çatı'nın tahliyesine karar verildi. Duruşmada savunma yapan sanık Çatı, "Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim." ifadelerini kullandı. Tanık olarak dinlenen Çatı'nın annesi de "İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu." diye konuştu.

14 Haziran 2024'te İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine 'SMA' yazılı araçla trafiği kapatan sanık Resul Can Çatı'nın yargılanmasına başlandı.

"SON DERECE PİŞMANIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ‘’Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım. Kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

İstanbul'da 'SMA' yazılı araçla trafiği durdurmuştu! Tahliyesine karar verildi - 1. Resim

ANNESİ DİNLENDİ: 'EVDE MANTIKSIZ HAREKETLERİ OLUYORDU'

Sanık Çatı’nın annesi Gülay Çatı ise tanık olarak verdiği ifadesinde, ‘’Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk’’ ifadelerini kullandı.
Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek, ‘’Müvekkil ilaç kullanmaya yeni başladığından böyle bir durum yaşanmıştır. Pişmanlığını da huzurda dile getirmiştir. Tahliyesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.

İstanbul'da 'SMA' yazılı araçla trafiği durdurmuştu! Tahliyesine karar verildi - 2. Resim

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı’nın tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak ‘imza atmak’ şeklinde adli tedbir uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINACAK

Mahkeme ayrıca, sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesine de karar verdi. Akabinde sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Resul Can Çatı’nın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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