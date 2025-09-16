Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 400 saatlik kayıtlar izlendi, 11 kişi tutuklandı

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 400 saatlik kayıtlar izlendi, 11 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Megakentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da boş bir konteynerde boş hap kapsülü bulmaları üzerine çalışma başlattı.

Kapsülü buldukları yerden itibaren geriye doğru 400 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, Güngören'de belirledikleri adreste uyuşturucu üretildiği tespit etti.

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 400 saatlik kayıtlar izlendi, 11 kişi tutuklandı - 1. Resim

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 7-15 Eylül tarihlerinde farkı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 309,3 kilogram sentetik uyuşturucu, 200,4 kilogram sentetik uyarıcı, 2,45 kilogram kokain, 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 400 saatlik kayıtlar izlendi, 11 kişi tutuklandı - 2. Resim

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz okulda, sokakta ve siber alanda kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan İstanbul halkına, bizlere verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Platonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman?Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rüşvetten de tutuklanmıştı! Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı yurt dışına kaçtı - GündemResul Emrah Şahan'ın yardımcısı yurt dışına kaçtıKılıçdaroğlu'ndan Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusu - GündemKılıçdaroğlu'ndan iki isme suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin kurultay davasının ertelenmesine ilk yorum - GündemKurultay davası hakkında ilk defa konuştu!18 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık Tunca'yı esir aldı - Gündem18 yıldır böylesi görülmedi! Kuraklık Tunca'yı esir aldıCHP'den kaçışların sebebi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tek cümleyle özetledi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan tek cümleyle özetlediSuriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor - GündemSuriyelilerden toplu geri dönüş sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...