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İstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! 45 gün sürecek çalışma başladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda 45 gün sürecek çalışma başladı. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

ARAÇ VE DURAKLARDA ANONS YAPILACAK

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek. Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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