İstanbullular dikkat! Bu belgeyi gösteren ulaşım ücretsiz, işte detaylar

İBB, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceği, ayrıca her iki sınav gününde de belirlenen 38 ilçede, toplamda 38 okulda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.

SINAV ÖNCESİ VE SONRASI 2 SAAT GEÇERLİ

Hizmetlerden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgesi, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "İstanbulkart" sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında ücretsiz ulaşımın yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, uygulamanın sınav saatinin 2 saat öncesini ve sonrasını kapsadığı bildirildi.