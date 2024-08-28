İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elinden ameliyat oldu. 64 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Böylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı

Böylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Müsavat Dervişoğlu

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Başarılı geçen operasyon sonrasında 64 yaşındaki Dervişoğlu'nun bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.