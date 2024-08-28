İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elinden ameliyat oldu. 64 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Müsavat Dervişoğlu
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Başarılı geçen operasyon sonrasında 64 yaşındaki Dervişoğlu'nun bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı