Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elinden ameliyat oldu. 64 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat oldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu elinden ameliyat oldu - 1. Resim

Müsavat Dervişoğlu

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Başarılı geçen operasyon sonrasında 64 yaşındaki Dervişoğlu'nun bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içtiBüyükşehir belediyesi 60 liralık suyu vatandaşa 36 liraya ulaştıracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle oturup çay içti - GündemOtomobil dükkanına daldı! Sürücüye bakın ne yaptı?100 yılda bir çiçek açan 'Agave' bitkisine Didim'de rastlandı! Koparmanın cezası 387 bin TL - Gündem100 yılda bir çiçek açıyor! Koparmanın cezası 387 bin TLSaldırıya uğrayan tavuğu için suni teneffüs yaptı - GündemTavuğuna dakikalarca suni teneffüs yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Ada Koçyiğit'in göz ameliyatı için devreye girdi, tarih belli oldu - GündemErdoğan devreye girdi, ameliyatın tarihi belli olduBöylesi ilk kez görüldü! Canlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldı - GündemCanlarını hiçe saydılar, ekipler bile şaştı kaldıDolandırıcılar öğrencileri gözüne kestirdi! Bir mesajla başladı, emniyet harekete geçti... - GündemDolandırıcılar öğrencileri gözüne kestirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...