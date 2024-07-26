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İzmir Dikili'deki orman yangınında yerleşim yerleri tehlike altında! 4 uçak, 5 helikopter ve 11 arazöz sahada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğu yangında, 4 uçak, 5 helikopter ve 11 arazözle müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YERLEŞİM YERLERİ TEHLİKE ALTINDA

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler büyük bir alanı kapsıyor. Hızla yayılan yangında yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğu görüldü.

4 UÇAK 5 HELİKOPTER SAHADA 

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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