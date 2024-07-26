İzmir Dikili'deki orman yangınında yerleşim yerleri tehlike altında! 4 uçak, 5 helikopter ve 11 arazöz sahada

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme:

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İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğu yangında, 4 uçak, 5 helikopter ve 11 arazözle müdahale ediliyor.