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İzmir Foça'da yangın! Alevler büyüyor, havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir Foça&#039;da yangın! Alevler büyüyor, havadan ve karadan müdahale başladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra saat 14.25'te tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

İzmir Foça'da yangın! Alevler büyüyor, havadan ve karadan müdahale başladı - 1. Resim

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede söndürmek için aralıksız çaba gösteriyor.

İzmir Foça'da yangın! Alevler büyüyor, havadan ve karadan müdahale başladı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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