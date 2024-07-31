İzmir Urla'da alevler yükseldi! Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi

Yaz başından beri yangın haberleriyle gündeme gelen İzmir'de alevler Urla ve Çeşme'de yükseldi. Çeşmealtı Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken 120 konutun bulunduğu 2 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan Aydın Çine'deki orman yangınına ve Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına da aralıksız müdahale sürüyor.

Türkiye'nin 'yangın' sınavı sürüyor.

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Urla'nın Çeşmealtı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan, ormanlık alana yakın konumda yer alan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut ise yangın sebebiyle tahliye edildi.

Çeşme'deki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 arazöz ile müdahale sürüyor.

AYDIN

Aydın'ın Çine ilçesinde de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

MANİSA'DAKİ YANGIN KENTİ KAPLADI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ise Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.