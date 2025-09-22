Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama!

İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altına kalan 9 yaşındaki Ebrar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğunun nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama! - 1. Resim

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI 

Ebrar Aktaş'ı hayattan koparan olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama! - 2. Resim

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama! - 3. Resim

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

20 Eylül günü apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.

