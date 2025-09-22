İzmir'de 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparan ihmal hakkında 2 tutuklama!
İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altına kalan 9 yaşındaki Ebrar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğunun nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Ebrar Aktaş'ı hayattan koparan olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
20 Eylül günü apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.
