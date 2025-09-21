Bu acının tarihi yok! Sokakta oynarken üzerine koltuk düşen Ebrar son yolculuğuna uğurlandı

Olay Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartman bahçesinde oynayan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TALİHSİZ EBRAR GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktaş'ın cenazesi bugün Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş'ın naaşı gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"DİBİMİZDEKİ ÇOCUKLAR BİLE BÖYLE ÖLÜMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"

Yaşanan olayın çok üzüntü verici olduğunu belirten Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadet Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Sahip çıktığımız, destek olduğumuz bir arkadaşımızdı. Ben, kızını ana sınıfından beri tanıyorum ve o zamandan beri hep yanındaydık. Başarılarını gördük. Okullarında, yaz okullarında, her şeyinde birlikteydik. Ancak bir ihmal geldi ve en sonunda, bizim en yakınımızdan bir arkadaşımızın çocuğunu kaybettik. Artık dibimizdeki çocuklar bile böyle ölümlerle karşı karşıya kalıyor. Dün teyzesinin evine gitmişti. Oraya gittiğinde, merdiveni zaten yanlış kurmuşlar; yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler. Savcılıkla da görüştük.

Merdivenin muhafazasını da yapmamışlar. Çocuğumuz orada can verdi. Adalet önünde yapmamız gerekeni yapacağız. Songül'e de hep birlikte sahip çıkalım. O bir evladıyla birlikte yaşıyordu. Kirasını hep birlikte ödüyorduk. Eşimiz, dostumuz hep birlikte onu ayakta tuttuk. Onu bir mücadele arkadaşı yapmıştık. Ama bugün onun evi boş. Şu an adli sürece bakan arkadaşlarımızdan tutuklama talep ediyoruz. Çünkü ben o merdiveni gördüm. Çok büyük ihmaller vardı ve bu ihmaller nedeniyle bugün bir evladımızı kaybettik. Kimse kendini güvende, huzurda, rahatta sanmasın. Her gün herkesin başına bir şey gelebilir. Mücadele etmek zorundayız" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma çalışanları A.H.M., E.G. ve M.G.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.