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İzmir'de kan donduran infaz! Pusu kurup katlettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kan donduran infaz! Pusu kurup katlettiler
İzmir, Silahlısaldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay İzmir'de yaşandı. 45 yaşındaki Gerçek Atçı, pusu kurularak infaz edildi. Arabanın içindeki cesedi görenler durumu polise bildirdi, ekipler katillerin peşinde...

Olay saat 02.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi 1210 sokakta yaşandı. Otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SON NEFESİNİ ARABASINDA VERDİ

Arabasında kanlar içinde kalan adamı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adamın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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