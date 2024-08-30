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İzmir'de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran haber İzmir'den geldi. Güzellik merkezinin önünde bekleyen adam dehşet saçtı. Kahreden detaylar sonradan ortaya çıktı, geride öksüz çocuklar kaldı...

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında bulunan bir güzellik merkezi önünde meydana geldi.

İzmir'de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile karşılaşınca tartışmaya başladı.

İzmir'de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı - 2. Resim

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI!

Tartışmanın büyümesi ve karısının arkadaşının da araya girmesi ile çılgına dönen adam yanında getirdiği bıçakla iki kadını da defalarca bıçakladı. Kadınlar kanlar içinde yere yığılırken öfkeli eş ise aynı bıçağı kendine saplamaya başladı.

İzmir'de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı - 3. Resim

Fotoğraftaki Ebru Duvar

ARAYA GİREN ARKADAŞI CANINDAN OLDU

Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk annesi Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de korkunç olay! Güzellik merkezine giden adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı - 4. Resim
Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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