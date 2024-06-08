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İzmir'de ormanlık alanda yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Urla'da ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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