İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir Urla'da ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.