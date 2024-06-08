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Mersin'de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gece çıkan orman yangını ekipleri seferber etti. Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük bir alanın küle döndüğü bildirildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan ormanlık alanlar sıcak havaların etkisine kapılmaya başladı. Son günlerde üst üste gelen yangın haberlerine Mersin'in Farkılı Mahallesi'ndeki ormanlar da eklendi. Gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir alan neredeyse yok oldu.

Mersin'de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndü - 1. Resim

MERSİN'DEKİ YANGINDA 10 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılı Mahallesi sınırlarında kızılçam ormanlarında gece saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile birlikte 30 kişilik personel sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de takviye olduğu yangına müdahale edildi. Tüm ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanında zarar gördüğü öğrenildi.

Mersin'de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndü - 2. Resim

BAŞKA MAHALLEDE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan ilçede Çiriş ve Arpaçbahşis Mahalleri'nde bahçelerde çıkan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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