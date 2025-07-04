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İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme! 99 kişi hakkında tutuklama talebi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir, Yolsuzluk Operasyonu, Gözaltı, Adliye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürüttüğü soruşturmada Tuncer Soyer dahil 137 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 99'u için tutuklama talebi verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137'si yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden eski İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da dahil 118 kişi, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 

99 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden 99'u için tutuklama talebi verilirken 19 kişi için de adli kontrol istendi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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