İzne gelen uzman çavuşun feci ölümü! Ailesi bir telefonla yıkıldı...
Mersin'de görevli olan uzman çavuş Hamza Yılmaz, yıllık izni için memleketi Adana'ya geldi. Uzman çavuş geçirdiği feci kaza sonrası canından oldu. Ailesi aldığı bir telefonla yıkıldı, ondan geriye bu fotoğraf kaldı.
Yıllık izin için memleketi Adana'ya gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında yaşandı.
İzne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İ.U. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan aile göz yaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı