İzne gelen uzman çavuşun feci ölümü! Ailesi bir telefonla yıkıldı...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme:

Mersin'de görevli olan uzman çavuş Hamza Yılmaz, yıllık izni için memleketi Adana'ya geldi. Uzman çavuş geçirdiği feci kaza sonrası canından oldu. Ailesi aldığı bir telefonla yıkıldı, ondan geriye bu fotoğraf kaldı.