Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2024 04:23 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 04:32 - Güncelleme:

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci alınacak. Başvuru tarihleri de açıklandı, işte detaylar...