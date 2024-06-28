Millî Eğitim Akademisi ile eğitimde dünya kalitesi! Öğretmenlerin nitelik ve statüsü artırılacak

Eğitim fakülteleri sadece 6 alanda öğretmen yetiştiriyor. 62 alanın öğretmeni eğitim fakültesi dışında öğrenim görüyor. Millî Eğitim Bakanlığı, hazırladığı kanun teklifiyle eksiklikleri gidermeyi planlıyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türk eğitim sisteminde 1 milyon 30 bin 424’ü resmî, 199 bin 978’i ise özel eğitim kurumlarında olmak üzere toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapıyor.

Öğretmenlerin 477 bininin 35 yaş ve altında olduğu belirtiliyor. Bu durum, hâlihazırda görevde olan öğretmenlerin en az 25 yıl daha görev yapacağı anlamına geliyor. Öğretmenlerin tamamının yaş ortalaması 40’ın altında. Öte yandan, öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye’de tek bir model bulunmuyor.

Öğretmen yetiştirme işi, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenlik ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni olmak üzere 6 alanda eğitim fakültelerinde yapılıyor. Çoğunluğu lise düzeyi olan 20 alanda da eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri öğretmen yetiştiriyor. Ancak bunların dışında istihdam edilen 62 alanın öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışında öğrenim görüyor.

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Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirmeyi daha nitelikli hâle getirmek ve öğretmenleri mesleğe daha hazır bir şekilde başlatabilmek için Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi hazırladı. Teklifte Millî Eğitim Akademisi kurulmasıyla öğretmenlerin pratikteki eksikliklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Teklifin, önümüzdeki hafta TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE 96 İTALYA’DA 550 SAAT STAJ

Teklifin gerekçesinde, öğretmenlik yetiştirmelerinde hazırlık sürecinin önemli bir parçasını da öğretmenlik meslek uygulamaları oluşturduğuna dikkat çekildi. Özellikle öğrenim döneminde yapılan stajlar meslek öncesi hazırlık deneyimi kazandırılması açısından önemli olduğu ancak Türkiye’deki staj süresinin gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük kaldığı kaydedildi. Buna göre, Türkiye’de staj süresi 96 saat iken, İspanya ve İtalya’da 550, Hollanda’da 370, Fransa’da 216, Belçika’da 160 saat.

DAHA GÜÇLÜ KADROLAR KURULACAK

Öğretmen yetiştirmenin Türk eğitim sistemi açısından önemi doğrultusunda, düzenlemenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi. “Bu amaçla, öğretmen adaylarının, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamladıklarında, kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik ‘Mesleğe Hazırlık Eğitimine’ alınması planlanmaktadır. Bunlar, Milli Eğitim kadrolarında görev alacak personeli çok daha güçlü ve donanımlı kılacaktır.”