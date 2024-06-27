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Son ders zili çaldı, ücretli öğretmene kapı göründü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son ders zili çaldı, ücretli öğretmene kapı göründü
Eğitim, Öğretmen, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte 70 bin ücretli öğretmene yol verildi. WhatsApp gruplarından çıkarılan eğitimciler, yeni eğitim yılını gözlüyor.

Doğum, askerlik gibi durumlarda çocukların derslerinin boş geçmemesi için devreye alınan ücretli öğretmenlik ülkemizde âdeta bir istihdam modeline dönüştü. Pansuman çözüm kalıcı oldu. Türk Eğitim-Sen, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin ücretli öğretmen sayılarını araştırdı. 81 il valiliğinden ücretli öğretmen sayısını isteyen sendikaya 71 il cevap verdi. Buna göre; Türkiye’de 2023-2024 eğitim öğretim yılında 71 ilde ücretli öğretmen sayısı 66 bin 780 oldu. Ücretli bir öğretmenin haftalık maksimum ders sayısı 30, aylık ders sayısı ise 120’dir. Tabii bu sayı öğretmenin branşı veya okulda ihtiyaç duyulan ders sayısına göre her zaman 120 dersi bulmaz. Öğretmen ayda kaç saat derse girmişse ona göre ücret alır. Her sene yaşanan manzara yine tekrarlandı. Çocuklar karnelerini aldı, asgari ücretin altında aldıkları maaşlarla ve yaşadıkları geçim sıkıntısıyla sık sık gündeme gelen ücretli öğretmenlere de yol göründü. Okullarda son ders zilinin çalmasıyla birlikte 70 bine yakın ücretli öğretmen yaz tatili boyunca maaş alamayacak. Birçok okulda da yeni dönemde düşünülmeyen ücretli öğretmenler, yöneticisi idareciler olan WhatsApp gruplarından çıkartılmaya başlandı. Eğitimciler kanayan yaraya kalıcı çözüm talep ediyor. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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