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Haberler > Eğitim > Uzman öğretmenlikte ‘sınavsız’ kariyer! ÖMK, Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Uzman öğretmenlikte ‘sınavsız’ kariyer! ÖMK, Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzman öğretmenlikte ‘sınavsız’ kariyer! ÖMK, Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 39 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi, AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

ESMA ALTIN ANKARA - Teklif ile özellikle son dönemde eğitimcilere yönelik artan şiddete karşı verilen cezalar artırılacak. Öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, mesleki gelişimlerini, meslek içinde ilerlemelerini belirlemek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Akademiye aday seçimi sadece KPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenlik mesleğinde daha önceki düzenlemede olduğu gibi öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak.

10 YIL ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYAN BAŞÖĞRETMEN OLACAK

Akademi tarafından gerçekleştirilecek eğitimleri tamamlamaları ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının bulunmaması şartıyla öğretmenlikte 10 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte 10 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek. Öğretmenlere, öğrencilerin kişisel ve özel hayatıyla ilgili bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine dair ses veya görüntüleri paylaşması durumunda kınama cezası verilecek.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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