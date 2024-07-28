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Jimnastikte iki final! Âdem halkada, Ferhat ise paralel barda...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jimnastikte iki final! Âdem halkada, Ferhat ise paralel barda...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takım finali kaçtı! Olimpiyatta madalya umudumuz, jimnastikte iki final bulduk.

Artistik jimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemeleri dün yapıldı. Dünya şampiyonu Âdem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5. olarak, Türk jimnastiğinin tek olimpiyat madalyalısı Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7. olarak finale kaldı. Ferhat Arıcan, Âdem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı’dan oluşan Artistik Jimnastik Erkek Millî Takımı ise 9. olurken, ilk 8’e giremeyerek finallere kalmayı başaramadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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