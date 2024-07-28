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Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçlar! 2024 Türk sporcuların programı 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçlar! 2024 Türk sporcuların programı 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken bugün hangi sporcular, hangi branşta yarışacak merak ederken maç programı 2024 haberimizde yer alıyor. Bugün olimpiyatlarda

54 kadın, 47 erkek Türk sporcunun katıldığı Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürerken bugünün maç programı ve takvimi araştırılıyor.

Her gün farklı branşlarda yarışların gerçekleştiği organizasyonda ülkemizi temsil eden sporcuların maçları ne zaman merak konusu olmuştu.

28 TEMMUZ PAZAR BUGÜN OLİMPİYATLARDA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Atıcılık branşında 10m Havalı Tabanca - İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ile 10m Havalı Tabanca - Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan 10.30'da yarışırken

09.30 - 14.00 - 19.30 aralığında Badminton branşında Neslihan Yiğit Arın yarışacak.

12.00 - 16.30 - 21.00 Boks alanında 71kg'da Tuğrulhan Erdemir ülkemizi temsil ederken 11.00 - 17:00'de Judo branşında 66kg - Muhammed Demirel mücadele edecek.

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçlar! 2024 Türk sporcuların programı 2024 - 1. Resim

Elis Özbay kürek branşında 10.00'da yarışırken 11.00 - 21.00 saatlerinde Sibel Altınkaya masa tenisi branşında mücadele edecek.

13.00'te Merve Vatan yelken branşında yer alırken 13.10 - 22:30'da Yüzme branşında Berke
Saka yarışacak.

22.30'da ise yüzme branşında Berkay Ömer Öğretir ülkemizi temsil edecek.

PARİS OLİMPİYATLARI 29 TEMMUZ MAÇ TAKVİMİ 2024

Ülkemizi temsil edecek sporcuların maçlarının saati ve branşları belirlendi. İşte program:

Paris Olimpiyatları 28 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçlar! 2024 Türk sporcuların programı 2024 - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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