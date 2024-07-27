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11 Ağustos’ta bitecek olan 2024 Paris Olimpiyatları, 17 gün sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken sporcular kendi branşlarında mücadele ediyor. Dünyanın her yerinde yakından takip edilen Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor merak konusu olurken 26 Temmuz'da başladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleşirken mücadeleler başladı. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda çeşitli branşlarda yarışlar sürüyor.

OLİMPİYAT OYUNLARI KAÇ GÜN SÜRECEK 2024?

Bu yıl 26 Temmuz'da Fransa'da başlayan Yaz Olimpiyatları, 11 Ağustos'ta biterken toplamda 17 gün sürecek. 10 milyon adet biletin 9.3 milyonluk kısmı satıldı.

Katılan oyuncular atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında ülkelerini temsil ediyor.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI HANGİ ÜLKEDE OLACAK?

2028 yılında yapılacak olan organizasyon Los Angeles'ta yapılacak.

IOC, eyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının da dahil edileceğini kararlaştırmıştı. Böylece bayrak futbolu ve squash ilk kez oynanacak.

2028 Olimpiyat Oyunları, Los Angeles’ta yapılacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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