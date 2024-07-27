11 Ağustos’ta bitecek olan 2024 Paris Olimpiyatları, 17 gün sürecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 19:46 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme:

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2024 yılında Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ederken sporcular kendi branşlarında mücadele ediyor. Dünyanın her yerinde yakından takip edilen Olimpiyat Oyunları ne zaman bitiyor merak konusu olurken 26 Temmuz'da başladı.