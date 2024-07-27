Paris Olimpiyatları'nda kırmızı alarm! "Patlama riski" nedeniyle kapatıldı
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Fransa’nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyatlarda güvenlik endişeleri sürüyor. Açılış törenine saatler kala hızlı tren hatlarına yapılan sabotajın ardından bu kez olimpiyatları takip eden basın mensuplarının olduğu bölgede patlama riski nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.
Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları öncesinde hızlı tren hatlarına yapılan sabotaj saldırısının ardından basın mensuplarının olduğu bölge "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı.
OLİMPİYATLARDA KIRMIZI ALARM
Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı.
Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
GAZETECİLER UZAKLAŞTIRILDI
Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.
Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.