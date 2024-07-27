Paris Olimpiyatları'nda kırmızı alarm! "Patlama riski" nedeniyle kapatıldı

Düzenleyen: Baki Sancak 27 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 19:15 - Güncelleme:

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Fransa’nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyatlarda güvenlik endişeleri sürüyor. Açılış törenine saatler kala hızlı tren hatlarına yapılan sabotajın ardından bu kez olimpiyatları takip eden basın mensuplarının olduğu bölgede patlama riski nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi.