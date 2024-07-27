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Macaristan lideri Orban'dan Avrupa'ya Olimpiyat eleştirisi: “Batı’da ahlak kalmadı”

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Macaristan lideri Orban&#039;dan Avrupa&#039;ya Olimpiyat eleştirisi: “Batı’da ahlak kalmadı”

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde yapılan LGBT propagandasına Macaristan lideri Orban'dan tepki geldi. Orban, "Batı'da ahlak kalmadı. Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi bir bayrak kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Eurovision’u, LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre temsilcisi Nemo kazanmasının ardından bu kez Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde LGBT propagandası yapıldı. Avrupa'yı saran sapkınlığa Macaristan lideri Orban'dan tepki geldi. Orban, "Batı'da ahlak kalmadı." dedi.

LATTE YERİNE MİLLİYETÇİ BİR BAYRAK KALDIRMALIYIZ

“Rusya’nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır” diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, “Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” ifadelerini kullandı.

Macaristan lideri Orban'dan Avrupa'ya Olimpiyat eleştirisi: “Batı’da ahlak kalmadı” - 1. Resim

Orban, “Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor” dedi.

AVRUPA UKRAYNA'DA YENİGLİYİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALACAK

Ukrayna’nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olma umutlarını asla gerçekleştiremeyeceğini de söyleyen Orban, “Ukrayna, tampon bir ülke olma konumuna geri dönecek” dedi.

Eski Başkan Donald Trump’a destek veren ve seçimleri  kazanacağı tahmininde bulunan Orban, Avrupa’nın Ukrayna’ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, 5 Kasım'dan sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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