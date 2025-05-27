"Jinekolojiye giden kadın, evli olmadığı için tedavi edilmedi" iddiası! O hastaneden açıklama var

Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir vatandaşın evli olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmediği iddia edildi. Hastaneden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak işin aslı anlatıldı.

Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne başvuran bir hastanın evli olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmediğine yönelik çıkan haberlere ilişkin Bilkent Şehir Hastanesi tarafından açıklama yapıldı.

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"GENÇLİK MERKEZİ POLİKLİNİĞİNE YÖNLENDİRİLDİ"

Açıklamada, 24 yaşındaki kadın hasta tarafından 23 Mart'ta yapılan ilk başvuruda 25 yaş altında olduğunun göz önünde bulundurulmadığı ve randevu aldığı Jinekoloji Polikliniği'nden girişi yapılarak hekime yönlendirildiği belirtilerek, "Hekimimiz tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan hastamız, hastanemizin aynı bölümüne sonuç değerlendirmesi için başvurduğunda; 25 yaşın altında olması sebebiyle yine aynı binada olan 'Gençlik Merkezi Polikliniği'ne yönlendirilmiş ve tedavisi bu merkezde planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İŞİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Hastadan hiçbir aşamada evlilik cüzdanının istenmediği ve hastanelerde böyle bir uygulamanın kesinlikle olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizdeki Gençlik Merkezi Polikliniğimiz; 15-25 yaş aralığındaki, çocuk sahibi ve evli olmayan hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezlerimizin amacı; gençlerimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda sağlık hizmeti almalarını sağlamak; bunun yanı sıra kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilmeleridir.

Öte yandan, hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; İnfertilite Polikliniği, Tüp Bebek Polikliniği, Gebe Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği, Menopoz Polikliniği gibi bölümlere ayrılmakta; her bölümün muayene ve tetkik prosedürü değişmektedir. Bu uygulama hastanemize özgü olmayıp dünya ülkelerinde de uygulanmaktadır."



