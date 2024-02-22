KAAN ne zaman envantere girecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Dün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün KAAN'ın ne zaman envantere gireceğine dair bir bilgi verdi. Erdoğan, "Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda hava kuvvetlerimize katılacağını umuyoruz" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca KAAN'ın tavan irtifasının 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor.

Öte yandan, milli muharip uçak KAAN'ın Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalışırken, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı.

KAAN NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Bugün Denizli mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN'ın ne zaman envantere gireceğine dair bilgi verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Savunma sanayiinin en üst ligi hedefimiz. KAAN'ı gördünüz, uzaya astronotumuzu da gönderdik. Şimdi sırada ne var... KIZILELMA var. KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. 15 yıllık çabanın, azmin zaferi oldu bu. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetlerimize katılacağını umuyoruz."