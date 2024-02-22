Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de muhalefeti tiye aldı: Kendi içlerinde horoz dövüşündeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli’de gerçekleştireceği mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter bir haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Bunların kavgasında onu bile göremiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaklaşık 10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oy oranlarıyla destek verdiniz. Ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbetin seviyesini yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız."

"MUHALEFET BETER BİR HALDE"

Muhalefetten umudunuz kesmiş insanlarımızı bağrımıza basacağız. Denizli'nin de bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyiz. Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter bir haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Bunların kavgasında onu bile göremiyoruz. 9 ay önce ülkeyi birlikte yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Dün iltifat ettiklerine bugün hakaret ediyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

Şu anda resmi rakamlara göre alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu.

"KAAN, 2028 YIL SONUNDA ORDUMUZA KATILACAK"

Savunma sanayiinin en üst ligi hedefimiz. Bu alanda çığır açtık, ülkemizi söz sahibi kıldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını %80’ler seviyesine çıkardık. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN’ımız çıktı. Şimdi sırada ne var... KIZILELMA var. KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. 15 yıllık çabanın, azmin zaferi oldu bu. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda hava kuvvetlerimize katılacağını umuyoruz. Yapamaz dediler, yaptık.

KAAN gibi teknoloji harikası bir proje karşısında derin bir sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemedi. Aynı hissiyatı taşıyamadılar. Ben milletimle beraberim"

Ayrıntılar geliyor...