Kabine toplandı! Masada birbirinden önemli konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Türkiye’nin işgal planına karşı atacağı diplomatik adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda “Terörsüz Türkiye” süreci de ele alınacak. Sahadaki durum ile TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları istişare edilecek.

Suriye sahasındaki gelişmeler de Kabine’nin gündeminde olacak. Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Suriye ordusuna katılmaması hâlinde izlenecek program detaylarıyla görüşülecek.

Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran diploma ve e-İmza sahteciliği vakalarına karşı yasal düzenleme ihtiyacı ve kamu kurumlarında alınacak ek tedbirler masaya yatırılacak. Yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı yeni önleyici tedbirler de gündemdeki konulardan birisi olacak.