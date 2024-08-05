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Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldırı! Personelin alnına 7 dikiş atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldırı! Personelin alnına 7 dikiş atıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 kişilik grup kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldırdı. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Saldırıya maruz kalan çalışanın alnına 7 dikiş atıldı." denilirken saldırganlardan 2'si tutuklandı.

Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapmaya çalışan 1 çalışanının darbedildiğini, olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

30 KİŞİ BİRDEN SALDIRDILAR

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekiplerinin kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek için Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokak'ta başlattığı çalışmanın bir grup mahalleli tarafından engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sırada sayıları yaklaşık 30 kişiye ulaşan mahallelinin ekibe saldırdığı ileri sürülen açıklamada, "Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya maruz kalan çalışanın alnına 7 dikiş atıldı." denildi.

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe saldırı! Personelin alnına 7 dikiş atıldı - 1. Resim

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından polis ekiplerinin 3 şüpheliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklandığı, 1'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.

Çatır, şunları kaydetti: "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yer altına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri, herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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hamza demirci 5 Ağustos 2024 11:27

buserefsiz mahluklara en ağır ceza verilsin bunlar hırsız düğünlerde gelin ve damata kilolarca altın takıyorlar bu insanlar nankör onların elektrik paralarını biz oduyoruz

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