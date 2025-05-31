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Kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak elektrikle mücadele eden Dicle Elektrik personeli, Şırnak'ta taşlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Öte yandan Şanlıurfa'da kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan bir kişi ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak bağlantı yapmaya çalışan ve elektrikçilik yaptığı öğrenilen 35 yaşındaki O.U., çalıştığı tarlada yüksek akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, kaçak elektrik kullanımının sadece ekonomik değil, aynı zamanda ölümcül sonuçlara da yol açtığını gözler önüne serdi.

TAŞLA SALDIRDILAR

Öte yandan, Şırnak'ta vatandaş başvurusu üzerine sahaya çıkan bir Dicle Elektrik çalışanı, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan personelin tedavisi sürerken, şirket her iki olayla ilgili adli süreçleri takip ettiklerini bildirdi.

Kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi - 1. Resim

Şirketin son 45 günlük verilerine göre, sadece Şanlıurfa'da tespit edilen kaçak trafo sayısı 433'e ulaştı. Bu trafoların toplam gücü 62.860 KVA olarak kaydedilirken, günde ortalama 10 kaçak trafo tespiti yapılıyor. Dicle Elektrik yetkilileri, tespit edilen trafolarla ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığını ve savcılıklara suç duyurularında bulunulduğunu açıkladı.

Kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi - 2. Resim

YATIRIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında denetim faaliyetlerini artırırken, personel güvenliği için de ilave tedbirler alıyor. Şirketin sadece Şanlıurfa'da son yıllarda gerçekleştirdiği şebeke yatırımlarının maliyeti 16 milyar TL'yi aşarken, kaçak kullanımın devam etmesi enerji arzı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Dicle Elektrik yetkilileri, hem vatandaşların hem de personelin can güvenliği için altyapı yatırımları ve güvenlik önlemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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