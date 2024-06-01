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Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokak üzerinde dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP KAVGA ETTİLER

Sürücüler sokak üzerinde bir anda durarak yumruklu tekmeli kavga etmeye başladı. Bir süre kavga eden şahıslar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ANBEAN KAMERADA

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki aracın durduğu ve o araçtaki kişilerin yumruk ve tekmelerle birbiriyle kavga ettiği görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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