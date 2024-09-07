Kafa karıştıran gelişme! Kayıp Narin'in ailesi tutuklanan amcayı ziyaret etti

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. gününde devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'in anne ve babasının, soruşturma kapsamında tutuklanan amcayı ziyaret ettiği öğrenildi.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran kayboldu. Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 18. günde de sürüyor.

BU SABAH ÇOK SAYIDA JANDARMA KÖYE GELDİ

8 yaşındaki kız çocuğunu bulabilmek için bölge İHA'larla tarandı. Dün ihbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde çalışma başlatan ekiplere özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Ancak çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde köye çok sayıda jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Şüphe duyulan bölgelerde bugün de aramaların devam etmesi bekleniyor.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma ise diğer yandan devam ediyor. 31 Ağustos'ta Narin'in amcası gözaltına alınmıştı. Aracında küçük kıza ait DNA bulunmuştu, telefonunun da 1 saat kapalı kaldığı tespit edilmişti. Aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın tedbir amaçlı tutuklanmasına karar verilmişti.

NARİN'İN AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Tüm Türkiye Diyarbakır'dan gelecek güzel bir habere kilitlenmişken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin Güran'ın ailesinin cezaevindeki amcayı ziyarete gittiğini açıkladı. Ayrıca Salim Güran'ın avukatı tutukluluğa itiraz etti.

NARİN'İN DNA'SININ BULUNDUĞU ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Narin Güran'ın tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'in DNA izleri bulunan araç kriminal inceleme için Van'a götürüldü. Sökülen ön yan koltuğun altında da DNA bulgusuna rastlanırken araç da ilk kez görüntülendi.

EVLER, AHIRLAR, KUYULAR ARANIYOR

Öte yandan jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

SON SÖZLERİ "YORGUNUM" OLMUŞ

Her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanan olayda küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.