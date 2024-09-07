Naci Görür'den deprem uyarısı! Üstüne basa basa söyledi: Uzak durun

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. Prof. Naci Görür ise yaptığı açıklamada "Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Korkutan depremin ardından Prof. Naci Görür sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür'ün açıklamasında, "Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun, sevgiyle. İzleyen tweeti okuyun" ifadeleri yer aldı:

"HEP AYNI SAHNE"

Görür diğer paylaşımlarında ise şunu söyledi: "DERTLEŞME/UYARI/SİTEM, ne derseniz deyin tweeti: Tıpkı bu günkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş. Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halkım sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur. Hep aynı sahne. Bıkmadınız mı? Neden DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep etmiyor musunuz?

Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdum duymazsınız? Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır. Siz mülkün sahibisiniz. En büyük gücünüz OYUNUZ. Hangi partiden görüşten olursanız olun. Gelin bu deprem işini bitirelim. Sevgiyle"