Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem kamerada! Birbirlerini ezdiler

Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem kamerada! Birbirlerini ezdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir dükkanda çalışanların koşarak kaçtığı ve yere düştükleri görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem kamerada! Birbirlerini ezdiler - 1. Resim

PANİK HALDE KAÇIŞTILAR

Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

VALİ ÜNLÜER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Yaşanan sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'den ilk açıklama geldi. Vali Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek 'Tek ülkeyiz' diyerek duyurduRusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı hava saldırısı! Onlarcasını birden gönderdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 16 kişinin mal varlığına el konuldu - Gündem16 kişinin mal varlığına el konuldu! İşte o isimlerBatman Mezarlığı'nı mesken tutan dilenciler istediğini alamadığında zarar veriyor - GündemDilencilerin yeni meskeni "pes" dedirttiAK Partili Şamil Tayyar'dan Dilan ve Engin Polat paylaşımı: Yargıya güven bir kez daha sarsıldı - GündemAK Partili isimden Polat çiftinin tahliyesine tepkiŞiddetli sallandılar! Kahramanmaraş'ta art arda korkutan depremler - GündemKahramanmaraş'ta art arda korkutan depremlerBursa Kestel'de minibüsün dereye uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı - GündemÖnce bariyere çarptı, sonra dereye uçtuBomba ihbarı yapılmıştı! Erzurum'a acil iniş yapan uçakla ilgili yeni gelişme - GündemErzurum'a acil iniş yapan uçakla ilgili yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...