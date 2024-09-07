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Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Narin&#039;den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. günde devam ediyor. Dün ihbar üzerine ekipler dere yatağında çalışma başlatmış, JAK timleri karış karış bölgeyi aramıştı. Peki Narin'den bir haber var mı, işte çalışmalarda son durum.

Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum - 1. Resim

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran kayboldu. Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 18. günde sürüyor.

Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum - 2. Resim

BU SABAH ÇOK SAYIDA JANDARMA KÖYE GELDİ

8 yaşındaki kız çocuğunu bulabilmek için bölge İHA'larla tarandı. Dün ihbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde çalışma başlatan ekiplere özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Ancak çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde köye çok sayıda jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Şüphe duyulan bölgelerde bugün de aramaların devam etmesi bekleniyor.

Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum - 3. Resim

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma ise diğer yandan devam ediyor. 31 Ağustos'ta Narin'in amcası gözaltına alınmıştı. Aracında küçük kıza ait DNA bulunmuştu, telefonunun da 1 saat kapalı kaldığı tespit edilmişti. Aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın tedbir amaçlı tutuklanmasına karar verilmişti.

Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum - 4. Resim

EVLER, AHIRLAR, KUYULAR ARANIYOR

Öte yandan jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

Narin'den 18 gündür haber yok! İhbar üzerine ekipler harekete geçmişti, işte son durum - 5. Resim

SON SÖZLERİ "YORGUNUM" OLMUŞ

Her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanan olayda küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., “Oyun oynayalım” dediğini, Narin’in de “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek gittiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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