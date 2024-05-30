Kahramanmaraş beşik gibi sallandı! AFAD, peş peşe gelen depremlerin büyüklüğünü açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Gece boyu beşik gibi sallanan kentte yürekler ağza gelirken bölge sakinleri yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD son depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı...
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...
KAHRAMANMARAş'ta deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:34'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
ARTÇILAR DEVAM ETTİ
Bu depremin ardından sabah kadar küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı. Andırın, Onikişubat, Göksun merkezli depremler devam etti. Saat 04:58'de Afşin'de 2,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.
İZMİR VE ANTALYA DA SALLANDI
Öte yandan İzmir'de 2.5, Antalya'da da en büyüğü 3.3 olan ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi