Kahramanmaraş beşik gibi sallandı! AFAD, peş peşe gelen depremlerin büyüklüğünü açıkladı

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Gece boyu beşik gibi sallanan kentte yürekler ağza gelirken bölge sakinleri yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD son depremlere ilişkin ilk verileri paylaştı...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...

KAHRAMANMARAş'ta deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:34'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR DEVAM ETTİ

Bu depremin ardından sabah kadar küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı. Andırın, Onikişubat, Göksun merkezli depremler devam etti. Saat 04:58'de Afşin'de 2,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.

İZMİR VE ANTALYA DA SALLANDI

Öte yandan İzmir'de 2.5, Antalya'da da en büyüğü 3.3 olan ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.