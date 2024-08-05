Kahramanmaraş Nurhak'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi merkezli 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 11.86 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nurhak olduğu açıklandı.
Detaylar gelecek....
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi