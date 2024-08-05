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Kahramanmaraş Nurhak'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş Nurhak&#039;ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi merkezli 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 11.86 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nurhak olduğu açıklandı.

Detaylar gelecek....

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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