Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD Ekinözü merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş pazar sabahına depremle uyandı, AFAD son dakika olarak duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi saat 06:23'te 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.