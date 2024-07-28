Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD Ekinözü merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş pazar sabahına depremle uyandı, AFAD son dakika olarak duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi saat 06:23'te 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Borsaya bakışBalıkesir'de katliam gibi kaza! Tıra çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de katliam gibi kaza! Tıra çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu - GündemTıra çarpan otomobil mezarları olduTımarhanelikler! - Gündem460 milyarlık ekosistemden geçinen dörtlü!Jimnastikte iki final! Âdem halkada, Ferhat ise paralel barda... - GündemJimnastikte iki final!Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı... - GündemÇanakkale'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı...Rezillik olimpiyatı... LGBT sapkınlığı sporu da esir aldı - GündemLGBT sapkınlığı sporu da esir aldı“Köpek yasası” tatil öncesi çıkacak! Meclis’ten çalışmalara iki ay ara - Gündem“Köpek yasası” tatil öncesi çıkacak
Sonraki Haber Yükleniyor...