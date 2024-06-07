Depremler peş peşe geldi! Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl...

Naci Görür 'Halkı tedirgin ediyorsunuz' eleştirilerine 'videolu' cevap verdi: Ne kafası bunlar!

Naci Görür 'Halkı tedirgin ediyorsunuz' eleştirilerine 'videolu' cevap verdi: Ne kafası bunlar!

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta gece boyu devam eden depremler vatandaşın yüreğini ağzına getirdi. Korkutan haberler gelmeye devam etti, Türkiye gece boyu beşik gibi sallandı. Malatya, Bingöl, Antalya, Balıkesir... AFAD ilk verileri paylaştı...

Yurdun dört bir yerinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Antalya, Balıkesir gece boyu beşik gibi sallandı, AFAD ilk verileri duyurdu...

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da deprem oldu. Yeşilyurt merkezli deprem saat 04.55 sularında meydana geldi. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 3,4 olarak duyururken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'taki son depremin büyüklüğü ise 3,5 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre gece saat 02.37'de meydana gelen Türkoğlu merkezli depremin derinliği 6.77 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Dulkadiroğlu, Göksun, Nurhak ilçelerinde de peş peşe çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

BİNGÖL 3,4 İLE SALLANDI

Bingöl'de de saat 01.09 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

BALIKESİR VE ANTALYA'DA DEPREM

Marmara Denizi - Bandırma Körfezinde 2,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken Antalya'nın Kaş açıklarında da 2,7 büyüklüğünde bir artçı oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.