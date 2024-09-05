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Kahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Gece yarısı meydana gelen sarsıntı yürekleri ağza getirdi, AFAD ilk verileri açıkladı. İşte bölgede son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir buçuk sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece yarısı meydana gelen depremi AFAD son dakika olarak duyurdu...

KAHRAMANMARAŞ 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kendilerini sokağa atarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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