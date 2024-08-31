Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7'nin üzerinde deprem üretecek

Yer bilimci Naci Görür, yeniden Bingöl- Karlıova hattına dikkati çekti ve 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyledi. Görür, yetkilileri uyardığını açıkladı ve "Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Eli kulağında" değerlendirmesini yaptı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, korkutan uyarılarına bir yenisini daha katıldığı bir televizyon programında ekledi. Önemli açıklamalarda bulunan Görür, gözleri Bingöl hattına çevirdi.

YIKICI DEPREM YOLDA

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuştu.

Görür, “Şuanda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.

"ONLARI UYARDIM"

Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım.

NACİ GÖRÜR DEPREMİN ŞİDDETİNİ SÖYLEDİ

Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır.

Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” ifadelerini kullandı.