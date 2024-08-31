Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7'nin üzerinde deprem üretecek

Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7'nin üzerinde deprem üretecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Naci Görür&#039;den endişelendiren açıklama: Eli kulağında, 7&#039;nin üzerinde deprem üretecek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yer bilimci Naci Görür, yeniden Bingöl- Karlıova hattına dikkati çekti ve 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyledi. Görür, yetkilileri uyardığını açıkladı ve "Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Eli kulağında" değerlendirmesini yaptı. 

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, korkutan uyarılarına bir yenisini daha katıldığı bir televizyon programında ekledi. Önemli açıklamalarda bulunan Görür, gözleri Bingöl hattına çevirdi. 

YIKICI DEPREM YOLDA

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuştu.

Görür, “Şuanda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur.

"ONLARI UYARDIM"

Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım.

NACİ GÖRÜR DEPREMİN ŞİDDETİNİ SÖYLEDİ

Tunceli’de çalışıyorlar. Karlıova’ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır.

Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Arazi kavgasında çok sayıda gözaltı var - GündemArazi kavgasında çok sayıda gözaltı varKaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - GündemKayıp Rus turistin önce telefonu sonra cesedi bulunduYunanistan Volos'da OHAL ilan edildi! - GündemYunanistan Volos'da OHAL ilan edildi!Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - GündemSudan çıkarmak için 5 saat mücadele ettilerCIA'den Kapadokya paylaşımı! Fotoğrafı gören aynı soruyu soruyor - GündemCIA'den esrarengiz Kapadokya paylaşımı
Sonraki Haber Yükleniyor...