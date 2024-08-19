4.2'lik depremin ardından Naci Görür'den korkutan uyarı: Bardağı taşıran son damla

Deprem uzmanı Naci Görür, dün akşam Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu 4.2'lik Muş depremiyle ilgili açıklama yaptı. Görür'ün sözleri korkuya neden oldu.

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AFAD dün Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı çevre illerde ve ayrıca Erzurum'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Alabalık-Varto/Muş, şiddetini ise 4.2 olarak açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür de bu korkutan depremle ilgili açıklamada bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN DEPREM UYARISI

Görür, "Alabalık-Varto/Muş’ta 4,2 deprem oldu. Deprem tam KAF ile DAF’ın kesişme noktasında. Bu bölgede hem KAF hem de DAF üzerinde deprem bekleniyor. Bu nedenle böyle depremlerden endişe ederiz. Bu görece küçük depremin bardağı taşıran son damla olmasından endişe ederiz. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.