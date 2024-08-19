Maymun çiçeği kabusu sürüyor! Bir ülkede daha tespit edildi

Maymun çiçeği virüsünün yayılmaya başlaması dünyada paniğe neden oldu. Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir gibi sorulara cevap aranırken; virüs bir ülkede daha görüldü.

Dünya koronavirüsün ardından yeni bir salgınla karşı karşıya kaldı. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayılan maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Bu virüs, bir ülkede daha görüldü, işte detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı. Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Afrika ülkelerinin ardından Avrupa'da İsveç'te görülen virüs, son olarak BAE'den Pakistan'a giden 3 yolcuda tespit edilmişti.

Filipinler Haber Ajansı ise daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı. M çiçeği virüsünün en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti.

Antara News'in haberine göre, Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti. Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde ocak-ağustos döneminde 14 kişide M çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.